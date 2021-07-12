Xiaomi объявила скидки на смартфоны в России

В рамках распродажи смартфон Redmi Note 10T с дисплеем 90 Гц и аккумулятором на 5000 мАч можно купить со скидкой 3000 рублей за 18 990 рублей вместо 21 990.

POCO F3 с процессором 5G Snapdragon 870 и экраном AMOLED 120 Гц можно купить тоже со скидкой в 3000 рублей за 29 990. Хит продаж POCO X3 NFC отдают со скидкой 2000 рублей за 17 990. Флагман Mi 11 предлагают по сниженной на 10 тысяч рублей цене — за 75 990.

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