Xiaomi объявила скидки на смартфоны в России

На распродаже смартфон Redmi Note 10 в комплектации 4 ГБ + 64 ГБ можно купить за 13 990 рублей вместо 17 990. При покупке Redmi Note 10 Pro в подарок можно получить Mi Smart Band 5 (будет стоить 1 рубль).

POCO M3 предлагаю по цене, сниженной на 1500 рублей. То есть смартфон можно купить за 11 990 рублей вместо 13 490. POCO X3 NFC с 64 ГБ памяти стоит 17 490 рублей вместо 19 990.

Также с небольшой скидкой и подарками предлагают смартфоны Mi 10T (-4000 рублей). Со всеми предложениями акции можно ознакомиться по этой ссылке.