Xiaomi объявила скидки на свои недорогие смартфоны в России

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Сегодня в 14:14
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Xiaomi объявила скидки на свои недорогие смартфоны в РоссииДо 21 ноября
Xiaomi запустила распродажу «Готовимся к чёрной пятнице!». В её рамках компания распродаёт недорогие смартфоны и другие устройства.
Распродажа продлится с 16 по 21 ноября. Компания обещает скидки до 40%.
Смартфон Redmi 9 4 ГБ + 64 ГБ можно купить за 10 490 рублей вместо 13 990 рублей в Mi store. Redmi 9A и вовсе стоит 7490 рублей вместо 8990. Redmi Note 10S доступен во время акции за 18 990 рублей вместо 21 990. Большую скидку в 5000 рублей получил и Redmi Note 10 Pro.
Также Xiaomi предлагает покупать товары комплектами и экономить на этом. Изучить все предложения можно на сайте распродажи по этой ссылке.
Источник: Xiaomi