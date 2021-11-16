Xiaomi объявила скидки на свои недорогие смартфоны в России

Распродажа продлится с 16 по 21 ноября. Компания обещает скидки до 40%.

Смартфон Redmi 9 4 ГБ + 64 ГБ можно купить за 10 490 рублей вместо 13 990 рублей в Mi store. Redmi 9A и вовсе стоит 7490 рублей вместо 8990. Redmi Note 10S доступен во время акции за 18 990 рублей вместо 21 990. Большую скидку в 5000 рублей получил и Redmi Note 10 Pro.

Также Xiaomi предлагает покупать товары комплектами и экономить на этом. Изучить все предложения можно на сайте распродажи по этой ссылке.