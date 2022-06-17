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Xiaomi объявила выпуск «самого дешёвого смартфона» Poco за пределами Вьетнама

У него необычный процессор
Poco C40, запущенный во Вьетнаме на прошлой неделе, наконец-то дебютировал на глобальном рынке. Устройство позиционируется как самый дешёвый смартфон Poco и получило большой аккумулятор.
Xiaomi объявила выпуск «самого дешёвого смартфона» Poco за пределами Вьетнама

Модель оснащена 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 1560 x 720 пикселей. Дисплей предлагает частоту обновления 60 Гц и пиковую яркость 400 нит. У него толстые рамки по периметру и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

В качестве аппаратной основы выступает малоизвестный чипсет JLQ JR510. Память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт

Xiaomi объявила выпуск «самого дешёвого смартфона» Poco за пределами Вьетнама

Что касается камеры, смартфон оснащён двойной, состоящей из 13-мегапиксельного сенсора и 2-мегапиксельного датчика глубины. На передней панели устройства находится 5-мегапиксельная селфи-камера.

Цена Poco C40 выйдет пока не разглашается.

Источник:Gizmochina
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#Xiaomi
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