Xiaomi объявила выпуск «самого дешёвого смартфона» Poco за пределами Вьетнама

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Xiaomi объявила выпуск «самого дешёвого смартфона» Poco за пределами ВьетнамаУ него необычный процессор
Poco C40, запущенный во Вьетнаме на прошлой неделе, наконец-то дебютировал на глобальном рынке. Устройство позиционируется как самый дешёвый смартфон Poco и получило большой аккумулятор.
Модель оснащена 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 1560 x 720 пикселей. Дисплей предлагает частоту обновления 60 Гц и пиковую яркость 400 нит. У него толстые рамки по периметру и каплевидный вырез для фронтальной камеры.
В качестве аппаратной основы выступает малоизвестный чипсет JLQ JR510. Память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт
Что касается камеры, смартфон оснащён двойной, состоящей из 13-мегапиксельного сенсора и 2-мегапиксельного датчика глубины. На передней панели устройства находится 5-мегапиксельная селфи-камера.
Цена Poco C40 выйдет пока не разглашается.