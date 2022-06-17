Xiaomi объявила выпуск «самого дешёвого смартфона» Poco за пределами Вьетнама

Модель оснащена 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ 1560 x 720 пикселей. Дисплей предлагает частоту обновления 60 Гц и пиковую яркость 400 нит. У него толстые рамки по периметру и каплевидный вырез для фронтальной камеры.

В качестве аппаратной основы выступает малоизвестный чипсет JLQ JR510. Память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт