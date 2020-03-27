Xiaomi официально отказалась от продаж своего первого смартфона с камерой на 108 Мп

В своём заявлении представители Xiaomi поблагодарили пользователей за «любовь и поддержку», а также отметили, что для них было честью открыть новую главу в мобильной съёмке. Компания также призвала фанатов ожидать новых сюрпризов от 100-мегапиксельных камер.

Стоит отметить, что ранее вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) заявлял, что компания избавится от смартфонов без поддержки 5G дороже 2000 юаней (примерно 22,2 тысячи рублей). Причиной назвали наступление эры сетей пятого поколения.

Вместе с Mi CC9 Pro с официального сайта Xiaomi исчезли Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Mietu Custom Edition.

Стоит отметить, что в глобальном варианте модель Mi CC9 Pro называлась Mi Note 10 Pro.