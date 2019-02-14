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Сегодня 13:13

Xiaomi официально рассекретила внешность флагманского Mi 9

Переливчатый корпус и тройная камера

Вчера компания Xiaomi объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона — Xiaomi Mi 9. Теперь она дополнила это сообщение официальными изображениями новинки.

Смартфон показан в синем с переливами корпусе. На рендерах хорошо видна тройная основная камера смартфона с вертикальной организацией и светодиодной вспышкой под ней. Сканер отпечатков пальце отсутствует, он будет интегрирован с дисплеем.

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Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 9 базируется на самом мощном сейчас процессоре Qualcomm — Snapdragon 855. Для версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Тройная камера сочетает датчики на 48 и 12 Мп с модулем ToF для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой можностью 27 Вт. Ожидается цена около 436 долларов

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