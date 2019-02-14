Xiaomi официально рассекретила внешность флагманского Mi 9

Вчера компания Xiaomi объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона — Xiaomi Mi 9. Теперь она дополнила это сообщение официальными изображениями новинки.

Смартфон показан в синем с переливами корпусе. На рендерах хорошо видна тройная основная камера смартфона с вертикальной организацией и светодиодной вспышкой под ней. Сканер отпечатков пальце отсутствует, он будет интегрирован с дисплеем.