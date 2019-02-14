Xiaomi официально рассекретила внешность флагманского Mi 9

Вчера компания Xiaomi объявила дату анонса своего следующего флагманского смартфона — Xiaomi Mi 9. Теперь она дополнила это сообщение официальными изображениями новинки.
Смартфон показан в синем с переливами корпусе. На рендерах хорошо видна тройная основная камера смартфона с вертикальной организацией и светодиодной вспышкой под ней. Сканер отпечатков пальце отсутствует, он будет интегрирован с дисплеем.
Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 9 базируется на самом мощном сейчас процессоре Qualcomm — Snapdragon 855. Для версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Тройная камера сочетает датчики на 48 и 12 Мп с модулем ToF для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.
Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой можностью 27 Вт. Ожидается цена около 436 долларов