Xiaomi окончательно отказалась выпускать смартфоны с огромным экраном

Недавно стало известно, что Xiaomi отказалась от линейки Mi Max, устройства которой прославились своими огромными экранами. Многие предположили, что серией может начать заниматься суббренд Redmi. Но заявление Вейбинга убило и эту надежду.

В китайской соцсети Weibo его напрямую спросили, будет ли возрождена Mi Max под брендом Redmi. И Лю ответил, что «кажется, что линейка продуктов серии Max завершена».

Напомним, серия Xiaomi Max появилась в мае 2016 года. К сегодняшнему дню уж нельзя сказать, что экраны устройств из неё намного больше экранов смартфонов других линеек. Но любителям фаблетов и лопатофонов всё же можно принести свои соболезнования.