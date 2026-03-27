Опубликовано 27 марта 2026, 15:03
Xiaomi окончательно попрощалась с MIUI

Переходит полноценно на новую систему
Компания Xiaomi официально прекратила поддержку MIUI. С этой оболочки для Android началась её история. Теперь компания полностью переходит на новую систему — Xiaomi HyperOS.
Последними устройствами, которые продолжали получать обновления MIUI, были Redmi A2 и A2+. Они получили Android 13 и ещё некоторое время обновлялись, но с 24 марта 2026 года их поддержка окончательно прекращена.

MIUI появилась ещё в 2010 году как прошивка для сторонних смартфонов. Со временем Xiaomi начала выпускать собственные смартфоны, и MIUI стала их основой. В “лучшие времена” MIUI пользовались более 500 миллионов человек по всему миру.

