Xiaomi окончательно попрощалась с MIUI

Последними устройствами, которые продолжали получать обновления MIUI, были Redmi A2 и A2+. Они получили Android 13 и ещё некоторое время обновлялись, но с 24 марта 2026 года их поддержка окончательно прекращена.

MIUI появилась ещё в 2010 году как прошивка для сторонних смартфонов. Со временем Xiaomi начала выпускать собственные смартфоны, и MIUI стала их основой. В “лучшие времена” MIUI пользовались более 500 миллионов человек по всему миру.