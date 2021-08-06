Xiaomi опубликовала новые изображения флагманского Mi Mix 4 с камерой-невидимкой

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Xiaomi опубликовала новые изображения флагманского Mi Mix 4 с камерой-невидимкойПодогревает интерес накануне анонса
Чем ближе презентация Xiaomi 10 августа, тем больше материалов в сети о грядущих новинках компании. Так, например, в китайской соцсети были опубликованы сразу два тизер-постера, на которых изображён грядущий флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4.
На обоих картинках так или иначе обыгрывается безрамочность аппарата и отсутствие в нём каких-либо вырезов по камеру. Gizmochina пишет, что один из постеров открытым текстом говорит об использовании в устройстве «новой технологии».
Отметим, что чуть ранее в сети появилась утечка, согласно которой Mi Mix 4 получит лучшую реализацию камеры-невидимки на рынке. Якобы этого удалось добиться за счёт самой качественной плотности пикселей в области над модулем фронтальной камеры.
Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. До дня презентации осталось ждать меньше недели.