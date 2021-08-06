Xiaomi опубликовала новые изображения флагманского Mi Mix 4 с камерой-невидимкой

Отметим, что чуть ранее в сети появилась утечка, согласно которой Mi Mix 4 получит лучшую реализацию камеры-невидимки на рынке. Якобы этого удалось добиться за счёт самой качественной плотности пикселей в области над модулем фронтальной камеры.

Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. До дня презентации осталось ждать меньше недели.