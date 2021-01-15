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Сегодня 17:58
Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат самую свежую прошивку
27 моделей
В прошлом месяце Xiaomi представила новую версию прошивки MIUI 12.5. Оболочка стала более оптимизированной и должна сделать смартфоны более автономными. Теперь Xiaomi опубликовала список моделей, которые получат самую свежую прошивку.
Компания утверждает, что MIUI 12.5 снизит энергопотребление и потребление памяти приложениями. Проверить это смогут владельцы следующих смартфонов:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 10 Youth
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi CC9
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi CC9e
- Xiaomi Redmi K30 Pro
- Xiaomi Redmi K30 5G
- Xiaomi Redmi K30S
- Xiaomi Redmi K30 Racing
- Xiaomi Redmi K30i 5G
- Xiaomi Redmi K30
- Xiaomi Redmi K20 Pro
- Xiaomi Redmi K20
- Xiaomi Redmi 10X 5G
- Xiaomi Redmi 10X Pro
- Xiaomi Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi Redmi Note 8
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 7
Сначала обновление прошивки получат смартфоны, проданные в Китае. Затем MIUI 12.5 придёт и на глобальные версии устройств.