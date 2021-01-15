Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат самую свежую прошивку

Компания утверждает, что MIUI 12.5 снизит энергопотребление и потребление памяти приложениями. Проверить это смогут владельцы следующих смартфонов:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Explorer

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi CC9e

Xiaomi Redmi K30 Pro

Xiaomi Redmi K30 5G

Xiaomi Redmi K30S

Xiaomi Redmi K30 Racing

Xiaomi Redmi K30i 5G

Xiaomi Redmi K30

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi 10X 5G

Xiaomi Redmi 10X Pro

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Redmi Note 7

Сначала обновление прошивки получат смартфоны, проданные в Китае. Затем MIUI 12.5 придёт и на глобальные версии устройств.