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Сегодня 17:58

Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые получат самую свежую прошивку

27 моделей
В прошлом месяце Xiaomi представила новую версию прошивки MIUI 12.5. Оболочка стала более оптимизированной и должна сделать смартфоны более автономными. Теперь Xiaomi опубликовала список моделей, которые получат самую свежую прошивку.

Компания утверждает, что MIUI 12.5 снизит энергопотребление и потребление памяти приложениями. Проверить это смогут владельцы следующих смартфонов:

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Xiaomi Mi 10 Youth
  • Xiaomi Mi 9 SE
  • Xiaomi Mi 9
  • Xiaomi Mi 9 Explorer
  • Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  • Xiaomi Mi CC9
  • Xiaomi Mi CC9 Pro
  • Xiaomi CC9e
  • Xiaomi Redmi K30 Pro
  • Xiaomi Redmi K30 5G
  • Xiaomi Redmi K30S
  • Xiaomi Redmi K30 Racing
  • Xiaomi Redmi K30i 5G
  • Xiaomi Redmi K30
  • Xiaomi Redmi K20 Pro
  • Xiaomi Redmi K20
  • Xiaomi Redmi 10X 5G
  • Xiaomi Redmi 10X Pro
  • Xiaomi Redmi Note 9
  • Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 8
  • Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Xiaomi Redmi Note 7

Сначала обновление прошивки получат смартфоны, проданные в Китае. Затем MIUI 12.5 придёт и на глобальные версии устройств.