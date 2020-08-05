Xiaomi отказалась выпускать смартфоны на «чистом» Android

Эта программа была запущена Google для распространения смартфонов на «чистом» Android, то есть операционной системе без видоизменений. Сообщается, что Xiaomi больше не будет участвовать в проекте, закрыла линейку Mi A и прекратила разработку ещё не анонсированного смартфона Mi A4.

По какой причине компания приняла такое решение, неизвестно. Теперь все смартфоны Xiaomi будут продаваться с фирменной прошивкой MIUI.

Стоит отметить, что компания участвовала в программе Android One почти три года. За это время вышли модели Mi A1, Mi A2 и его удешевлённая версия Mi A2 Lite, а также Mi A3.