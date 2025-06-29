Xiaomi отозвала обновления HyperOS из-за зависаний с чёрным экраном

Опубликовано 29 июня 2025, 22:441 мин.
Xiaomi отозвала обновления HyperOS из-за зависаний с чёрным экраномЧто-то не так
Xiaomi временно остановила распространение некоторых обновлений прошивки HyperOS из-за жалоб на чёрный экран на смартфонах серии Xiaomi 12T. Об этом производитель сообщил официально, добавив, что уже начал расследование проблемы.
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Приостановлены два обновления:
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OS2.0.5.0.VLQIDXM
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OS2.0.7.0.VLQMIXM
По предварительным данным, сбои могли возникнуть у устройств с неофициально заменёнными экранами. Уже как минимум в двух случаях было подтверждено использование сторонних комплектующих. Третий случай ещё проверяется.
Инженеры Xiaomi продолжают изучать ситуацию, чтобы точно установить причину сбоя и предложить надёжное решение. Компания также усилила диагностические меры.