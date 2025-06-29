Xiaomi отозвала обновления HyperOS из-за зависаний с чёрным экраном

Приостановлены два обновления:

OS2.0.5.0.VLQIDXM

OS2.0.7.0.VLQMIXM

По предварительным данным, сбои могли возникнуть у устройств с неофициально заменёнными экранами. Уже как минимум в двух случаях было подтверждено использование сторонних комплектующих. Третий случай ещё проверяется.

Инженеры Xiaomi продолжают изучать ситуацию, чтобы точно установить причину сбоя и предложить надёжное решение. Компания также усилила диагностические меры.