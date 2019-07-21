Xiaomi ответила на обвинения в завышенных ценах на смартфоны

Комментарий топ-менеджера получили журналисты издания Gadgets360. Глава Xiaomi India Ману Кумара Джейна (Manu Kumar Jain) отметил, что обозначенная цена — более чем приемлемая для смартфона с такими характеристиками. Так, аппаратной основой Redmi K20 стала однокристальная система Snapdragon 730, которая сама по себе недешёвая. У K20 Pro же и вовсе стоит топовая SoC Snapdragon 855. Получается, что старшая модель — самая доступная в Индии среди устройств на данном процессоре.

Ману Кумара Джейн также добавил, что пользователям Redmi K20 и K20 Pro даже не будет показываться реклама, как на других моделях суббренда.