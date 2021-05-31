Xiaomi ответила на претензии владельцев смартфонов

В петиции пользователи указали, что глобальные версии MIUI не получают исправления ошибок и некоторые полезные функции. Фанаты Xiaomi посоветовали компании открыть офисы для разработки ПО в Европе.

Xiaomi сообщила, что компанию очень тронуло письмо. Она заявила, что по-прежнему стремится выполнять свои обязательства перед пользователями. Xiaomi пообещала предоставить улучшенную поддержку для глобальных рынков. Компания уже донесла просьбы до соответствующих подразделений, но попросила пользователей подождать, пока всё решится.

Также Xiaomi признала, что глобальные и китайские программные обновления имеют глубинные различия. Это компания называет продуктовой стратегией. Китайский рынок она знает намного лучше, поэтому выбрала консервативный подход к мировому. Сейчас у Xiaomi растёт доля на глобальном рынке, а вместе с этим растёт осведомлённость компании относительно предпочтений пользователей. Xiaomi заявила, что начнёт исследовать возможность внедрения большего количества функций в глобальные обновления.