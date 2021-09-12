Xiaomi ответила на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму

В своём официальном заявлении Xiaomi сообщила, что на сегодняшний день не получила ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств компании. Ранее Роспотребнадзор тоже заявил, что не получил ни одной жалобы.

В сети делились фотографиями заблокированных смартфонов из других стран. Однако и эти страны, и Крым попадают в один список запрещённых территорий. Туда нельзя ввозить даже купленные легально смартфоны в странах с представительством Xiaomi.