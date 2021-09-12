Xiaomi ответила на сообщения о блокировке смартфонов в Крыму

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Сегодня в 12:54
Xiaomi ответила на сообщения о блокировке смартфонов в КрымуПока всё спокойно
В пятницу появились сообщения о том, что Xiaomi начала удалённо блокировать свои смартфоны, ввезённые в регионы, куда запрещён экспорт. К таким регионам относится и Крым. Теперь компания прокомментировала информацию.
В своём официальном заявлении Xiaomi сообщила, что на сегодняшний день не получила ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств компании. Ранее Роспотребнадзор тоже заявил, что не получил ни одной жалобы.
В сети делились фотографиями заблокированных смартфонов из других стран. Однако и эти страны, и Крым попадают в один список запрещённых территорий. Туда нельзя ввозить даже купленные легально смартфоны в странах с представительством Xiaomi.