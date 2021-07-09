Xiaomi передумала брать деньги с владельца взорвавшегося смартфона

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Сегодня в 18:14
Xiaomi передумала брать деньги с владельца взорвавшегося смартфонаВместо этого дала ему обновлённую модель
Недавно случилась череда взрывов смартфонов Xiaomi. Пострадали модели Poco X3, Redmi Note 9 Pro, Poco C3 и Redmi 8. В некоторых случаях владельцы устройств даже получили увечья. В частности, в результате взрыва Redmi 8 была ранена четырёхлетняя племянница пользователя. Что интересно, поначалу Xiaomi согласилась ремонтировать взорвавшийся телефон только в случае 50-процентной выплаты его стоимости пользователем.
Бред Redmi возложил вину за случившееся на самого владельца Redmi 8. Сотрудник службы поддержки клиентов компании заявил, что Xiaomi телефон только в том случае, если жертва заплатит 50% его стоимости.
Однако, похоже, общественное возмущение заставило компанию поменять свою точку зрения. Xiaomi в итоге заменила повреждённый телефон на новый Redmi 9 бесплатно. Чем закончилась история раненой девочки, неясно.