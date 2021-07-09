Xiaomi передумала брать деньги с владельца взорвавшегося смартфона

Бред Redmi возложил вину за случившееся на самого владельца Redmi 8. Сотрудник службы поддержки клиентов компании заявил, что Xiaomi телефон только в том случае, если жертва заплатит 50% его стоимости.

Однако, похоже, общественное возмущение заставило компанию поменять свою точку зрения. Xiaomi в итоге заменила повреждённый телефон на новый Redmi 9 бесплатно. Чем закончилась история раненой девочки, неясно.