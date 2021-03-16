Xiaomi перейдёт на процессоры MediaTek из-за дефицита чипов Qualcomm Snapdragon

Источники пишут, что производственные мощности Qualcomm сейчас очень загружены, и поэтому компания испытывает проблемы с исполнением заказов. Сроки поставок чипов для Xiaomi, Oppo увеличились до 30 недель.

По этой причине китайский технологический гигант решил обратиться за помощью к MediaTek. Xiaomi намерена сократить долю процессоров Qualcomm с 80-процентной до 55-процентной. Это может принести MediaTek большую выручку, а также повысить стоимость акций компании.

Ранее сообщалось, что дефицит чипов продлится как минимум до конца 2021 года. Недостаток вызван дисбалансом между спросом и предложением в индустрии.