Телефоны
Сегодня в 17:05
Xiaomi перейдёт на процессоры MediaTek из-за дефицита чипов Qualcomm Snapdragon
MediaTek повезло
Стало известно, что Xiaomi планирует перейти на процессоры MediaTek, поскольку Qualcomm не может поставлять компании достаточное количество 5G-чипов из-за дефицита.
Источники пишут, что производственные мощности Qualcomm сейчас очень загружены, и поэтому компания испытывает проблемы с исполнением заказов. Сроки поставок чипов для Xiaomi, Oppo увеличились до 30 недель.
По этой причине китайский технологический гигант решил обратиться за помощью к MediaTek. Xiaomi намерена сократить долю процессоров Qualcomm с 80-процентной до 55-процентной. Это может принести MediaTek большую выручку, а также повысить стоимость акций компании.
Ранее сообщалось, что дефицит чипов продлится как минимум до конца 2021 года. Недостаток вызван дисбалансом между спросом и предложением в индустрии.