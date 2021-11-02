Xiaomi перенесла в России старт продаж новых флагманских смартфонов

Изначально компания говорила, что продажи начнутся 5 ноября. Теперь же Xiaomi предупредила, что смартфоны поступят на полки магазинов только 9 ноября 2021 года.

В качестве причины задержки компания называет ужесточение эпидемиологических мер. Из-за этого пришлось временно закрыть все магазины. Xiaomi решила синхронизировать старты продаж в онлайне и офлайне.

Напомним, в России будут продавать две модели — Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro. Цены на старшую версию начинаются с 53 990 рублей, на младшую — с 44 990 рублей. Все покупатели, которые приобретут смартфон с 9 ноября по 4 декабря, получат возможность бесплатного ремонта в течение двух лет, бесплатной замены экрана в течение шести месяцев или одного года при покупке на mi.com.

Устройства работают на флагманском процессоре MediaTek Dimensity 1200 5G. Смартфоны можно зарядить на 100% за 36 минут.