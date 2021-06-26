Xiaomi может перевыпустить компактный флагманский смартфон 2017 года

Один из пользователей китайского сайта Weibo обратился к Цзюню и написал, что экран Xiaomi Mi 11 Youth Edition немного велик. В связи с этим пользователь порекомендовал Xiaomi перевыпустить компактный Mi 6, который обладал 5,15-дюймовым экраном.

На это Лей Цзюнь ответил: «Принято». Это позволяет предположить, что компания может прислушаться к пользователям и действительно сделать перевыпуск Xiaomi Mi 6. Кроме того, на днях глава Xiaomi также опросил пользователей о том, что именно им нравилось в смартфоне больше всего.