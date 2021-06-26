Xiaomi может перевыпустить компактный флагманский смартфон 2017 года

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Xiaomi может перевыпустить компактный флагманский смартфон 2017 годаXiaomi Mi 6
Недавно глава Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) рассказал, что компания гордится своим смартфоном четырёхлетней давности Xiaomi Mi 6. Им до сих пор пользуется около 2,15 млн человек. Возможно, поэтому компания не против перевыпустить модель.
Один из пользователей китайского сайта Weibo обратился к Цзюню и написал, что экран Xiaomi Mi 11 Youth Edition немного велик. В связи с этим пользователь порекомендовал Xiaomi перевыпустить компактный Mi 6, который обладал 5,15-дюймовым экраном.
На это Лей Цзюнь ответил: «Принято». Это позволяет предположить, что компания может прислушаться к пользователям и действительно сделать перевыпуск Xiaomi Mi 6. Кроме того, на днях глава Xiaomi также опросил пользователей о том, что именно им нравилось в смартфоне больше всего.