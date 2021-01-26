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Xiaomi перевыпустит прошлогодний флагманский смартфон на новом процессоре
На представленном недавно Snapdragon 870
В сети появились слухи о том, что Xiaomi готовит новую версию прошлогоднего флагманского смартфона Mi 10 на новом процессоре — Snapdragon 870.
Пока неясно, как именно будет называться новая модель. Сообщается, что устройство будет идентично оригинальному Mi 10 во всём, кроме процессора. Источники также пишут, что смартфон будет оцениваться в примерно $541. Пока неясно, когда устройство появится за пределами Китая.
Почти все модели серии Mi 10 за исключением Mi 10T Lite и Mi 10i работают на платформе Snapdragon 865. Процессор Snapdragon 870 представили недавно. Этот чипсет мощнее, чем Snapdragon 865 и 865+, но не дотягивает до Snapdragon 888.
Ожидается, что первым смартфоном на Snapdragon 870 станет Motorola Edge S.