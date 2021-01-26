Xiaomi перевыпустит прошлогодний флагманский смартфон на новом процессоре

Пока неясно, как именно будет называться новая модель. Сообщается, что устройство будет идентично оригинальному Mi 10 во всём, кроме процессора. Источники также пишут, что смартфон будет оцениваться в примерно $541. Пока неясно, когда устройство появится за пределами Китая.

Почти все модели серии Mi 10 за исключением Mi 10T Lite и Mi 10i работают на платформе Snapdragon 865. Процессор Snapdragon 870 представили недавно. Этот чипсет мощнее, чем Snapdragon 865 и 865+, но не дотягивает до Snapdragon 888.

Ожидается, что первым смартфоном на Snapdragon 870 станет Motorola Edge S.