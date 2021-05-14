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Сегодня в 15:44
Xiaomi перевыпустит смартфон Redmi Note 8 двухлетней давности
Модель должна выйти в России
Появилась информация о том, что компания Xiaomi работает над моделью Redmi Note 8 (2021), которую она выведет на некоторые рынки. Таким образом будет перевыпущен смартфон почти двухлетней давности.
Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M1908C3JGG появился в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC). Источник пишет, что это устройство может принадлежать линейке Redmi Note 8.
Что интереснее всего, по сведениям информаторов, Redmi Note 8 (2021) выйдет на европейском и российском рынках.
Сообщается, что смартфон будет оснащаться IPS экраном частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступит процессор Helio G85 вместо Snapdragon 665. Ожидается, что у Redmi Note 8 (2021) будет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержка 22,5-Вт зарядки. В основной камере устройства будет стоять 48-Мп датчик.