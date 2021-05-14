Xiaomi перевыпустит смартфон Redmi Note 8 двухлетней давности

Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M1908C3JGG появился в базе данных Федеральной комиссии по связи (FCC). Источник пишет, что это устройство может принадлежать линейке Redmi Note 8.

Что интереснее всего, по сведениям информаторов, Redmi Note 8 (2021) выйдет на европейском и российском рынках.

Сообщается, что смартфон будет оснащаться IPS экраном частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступит процессор Helio G85 вместо Snapdragon 665. Ожидается, что у Redmi Note 8 (2021) будет аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержка 22,5-Вт зарядки. В основной камере устройства будет стоять 48-Мп датчик.