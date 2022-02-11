Xiaomi по непонятной причине выпустит Redmi 10 2022 с единственным обновлением

Устройства почти идентичны. Есть только одна деталь: расположение слота для SIM-карты в Redmi 10 2022 немного другое чем, в оригинальном Redmi 10.

В остальном Redmi 10 2022 получит дисплей Full HD+ диагональю 6.5 дюйма и частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Helio G88, аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Основная камера Redmi 10 2022 получит четыре сенсора — на 50 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.