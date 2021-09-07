Xiaomi по ошибке продала дорогие флагманские смартфоны за 8000 рублей

Телефоны
Сегодня в 17:23
Xiaomi по ошибке продала дорогие флагманские смартфоны за 8000 рублейДоставит ли их покупателям — неясно
Пользователи Xiaomi Mall смогли заказать флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 Pro всего за 700 юаней (менее 8000 рублей), а не за настоящую стоимость — 5699 юаней (около 64,5 тысячи рублей). Это стало возможно благодаря ошибке.
На Xiaomi Mall смартфон предлагали официальную скидку в 500 юаней. Также можно было применить купон на 200 юаней. В итоге получалось 700 юаней — именно за столько пользователи приобрели флагманы. То есть сайт по ошибке засчитал размер скидки как итоговую цену.
Пользователи, которые добились такого снижения не знают, доставят им в итоге смартфоны или нет. Они ждут последующих действий Xiaomi.
Напомним, Xiaomi Mi 11 Pro оснащается 6,81-дюймовым AMOLED-экраном частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 888. В камере установлен датчик изображения разрешением 50 Мп, телемодуль с 50-кратным зумом и сверхширокоуголка.