Xiaomi по ошибке продала дорогие флагманские смартфоны за 8000 рублей

На Xiaomi Mall смартфон предлагали официальную скидку в 500 юаней. Также можно было применить купон на 200 юаней. В итоге получалось 700 юаней — именно за столько пользователи приобрели флагманы. То есть сайт по ошибке засчитал размер скидки как итоговую цену.

Пользователи, которые добились такого снижения не знают, доставят им в итоге смартфоны или нет. Они ждут последующих действий Xiaomi.

Напомним, Xiaomi Mi 11 Pro оснащается 6,81-дюймовым AMOLED-экраном частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 888. В камере установлен датчик изображения разрешением 50 Мп, телемодуль с 50-кратным зумом и сверхширокоуголка.