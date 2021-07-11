Xiaomi Poco анонсировал выпуск прочного смартфона

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Сегодня в 12:14
Xiaomi Poco анонсировал выпуск прочного смартфонаЭто игровой F3 GT
Xiaomi Poco активно продвигает свой новый смартфон Poco F3 GT. На этот раз бренд рассказал о том, из каких материалов будет сделан корпус грядущего аппарата.
Сообщается, что Poco F3 GT получит раму из алюминиевого сплава авиационно-космического уровня. Дизайн смартфона уже окрестили «стеклянным сэндвичем», поскольку он должен будет получить покрытие защитным стеклом. В целом, аппарат должен получиться достаточно прочным.
Сам Poco рассказал, что специалисты компании разработали высококачественный металлический каркас, не такой как у конкурентов, которые всё еще используют хрупкие пластиковые рамы.
Когда Poco F3 GT поступит в продажу, пока неизвестно. В основу смартфона ляжет процессор MediaTek Dimensity 1200. Также у него будет экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц.