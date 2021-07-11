Xiaomi Poco анонсировал выпуск прочного смартфона

Сообщается, что Poco F3 GT получит раму из алюминиевого сплава авиационно-космического уровня. Дизайн смартфона уже окрестили «стеклянным сэндвичем», поскольку он должен будет получить покрытие защитным стеклом. В целом, аппарат должен получиться достаточно прочным.

Сам Poco рассказал, что специалисты компании разработали высококачественный металлический каркас, не такой как у конкурентов, которые всё еще используют хрупкие пластиковые рамы.