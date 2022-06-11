Xiaomi Poco F4 получит систему охлаждения, как у флагманов

Сообщается, что Poco F4 5G будет использовать систему охлаждения, получившую название Liquidcool 2.0. Она состоит из семислойной испарительной камеры площадью 3112 мм2 с графитовыми листами. Poco также продемонстрировал тепловые характеристики F4 5G, сравнив его с такими флагманскими устройствами, как iQOO 9 SE и OnePlus 10 Pro. Poco F4 был в среднем на несколько градусов холоднее, чем конкуренты. Процессор у них сбавил производительность только на 5% по сравнению с 18% у iQOO 9 SE и 29% у OnePlus 10 Pro.

Ожидается, что смартфон будет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и процессором Snapdragon 870.