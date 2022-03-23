Xiaomi Poco M4 Pro в версиях 5G и 4G: в чём разница, кроме сотовых сетей

Xiaomi Poco M4 Pro в версиях 5G и 4G: в чём разница, кроме сотовых сетейОбъяснили на YouTube-канале DimaViper Live
Автор канала DimaViper Live на YouTube сравнил два смартфона Xiaomi: Poco M4 Pro 4G и 5G. На самом деле отличаются они не только поддержкой 4G или 5G.
Прежде всего, отличия есть в дизайне аппаратов. У них различные блоки камер, а задняя панель у версии 4G глянцевая, у 5G - матовая. Кроме того, версия 5G по габаритам оказывается больше. В комплекте с каждым устройством идёт зарядка в 33 Вт, силиконовый чехол, иголка для открытия слота для SIM-карты, кабель.
Работают M4 Pro 4G и M4 Pro 5G на различных процессорах, и версия 5G с MediaTek Dimensity 810 лучше (у 4G - MediaTek Helio G96). Быстрее запустился при этом смартфон 2021 года с 5G. В тесте Antutu M4 Pro 5G тоже показывает лучшие результаты в сравнении с версией 5G, а вот в троттлинг-тесте результаты оказались схожими.
Однако экран однозначно лучше у версии 2022 года с 4G: у него AMOLED-матрица (у 5G - IPS) и высокая яркость. В то же время у M4 Pro 5G сам по дисплей больше: 6,6 дюйма против 6,4 дюйма. Новее прошивка оказывается также на версии M4 Pro 4G.
У версии M4 Pro 4G появился один новый модуль камеры: макрообъектив. Основная камера у 4G в 64 МП, у 5G - в 50 МП. Кроме того, видео на M4 Pro 4G можно снять максимум в Full HD 30 к/с, на M4 Pro 5G - в Full HD 60 к/с.
На фронтальную камеру снимки получаются идентичными. Что касается основного модуля, то при хорошем освещении в плане детализации смартфоны снимают одинаково, а в ночном режиме лучше справляется скорее M4 Pro 4G. То есть разницы с точки зрения качества фото между аппаратами практически никакой нет.
Громче воспроизводит музыку версия 4G, но в обоих случаях на смартфонах установлены стереодинамики.
В целом эксперт версию M4 Pro 5G советует приобретать тем, кому важен большой дисплей и более мощный процессор. Версия M4 Pro 4G идёт с более современной прошивкой MIUI 13, с лучшим экраном. Также этот смартфон сам по себе более компактный.