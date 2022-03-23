Xiaomi Poco M4 Pro в версиях 5G и 4G: в чём разница, кроме сотовых сетей

Автор канала DimaViper Live на YouTube сравнил два смартфона Xiaomi: Poco M4 Pro 4G и 5G. На самом деле отличаются они не только поддержкой 4G или 5G.

Прежде всего, отличия есть в дизайне аппаратов. У них различные блоки камер, а задняя панель у версии 4G глянцевая, у 5G - матовая. Кроме того, версия 5G по габаритам оказывается больше. В комплекте с каждым устройством идёт зарядка в 33 Вт, силиконовый чехол, иголка для открытия слота для SIM-карты, кабель.

Работают M4 Pro 4G и M4 Pro 5G на различных процессорах, и версия 5G с MediaTek Dimensity 810 лучше (у 4G - MediaTek Helio G96). Быстрее запустился при этом смартфон 2021 года с 5G. В тесте Antutu M4 Pro 5G тоже показывает лучшие результаты в сравнении с версией 5G, а вот в троттлинг-тесте результаты оказались схожими.