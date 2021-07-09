Xiaomi Poco поиздевался над смартфоном OnePlus

Бренд Poco написал в Twitter, что POCO F3 GT — это нечто совсем другое, чем заурядный N-телефон (N — намёк на Nord). Также на рекламном постере написано, что новый смартфон предложит всё, что пользователь может попросить и намного больше. Это тоже явная отсылка к рекламной кампании OnePlus. Последняя ранее писала, что её смартфоны могут дать «почти всё, что вы могли попросить».