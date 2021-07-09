Xiaomi Poco поиздевался над смартфоном OnePlus

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Сегодня в 12:19
Xiaomi Poco поиздевался над смартфоном OnePlusНад грядущим Nord 2
Xiaomi готовится к выпуску смартфона POCO F3 GT. Компания на этот раз решила уколоть конкурента — OnePlus с телефоном Nord 2 — чтобы показать достоинства своей новинки.
Бренд Poco написал в Twitter, что POCO F3 GT — это нечто совсем другое, чем заурядный N-телефон (N — намёк на Nord). Также на рекламном постере написано, что новый смартфон предложит всё, что пользователь может попросить и намного больше. Это тоже явная отсылка к рекламной кампании OnePlus. Последняя ранее писала, что её смартфоны могут дать «почти всё, что вы могли попросить».
И OnePlus Nord 2, и POCO F3 GT будут запущены на индийском рынке. Оба смартфона будут работать на процессоре MediaTek Dimensity 1200, поэтому неудивительно, что они являются прямыми конкурентами.