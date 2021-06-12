Xiaomi Poco X3 Pro продают по минимальной цене

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Xiaomi Poco X3 Pro продают по минимальной ценеАкционное предложение ограничено
В глобальном магазине Poco на AliExpress предлагают скидки на смартфон Poco X3 Pro. Там его можно приобрести выгоднее, чем где-либо.
Бронзовую модель с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти предлагают за 16 904 рубля. Таких смартфонов осталось всего шесть штук. На момент публикации новости предложение ещё действовало:
На Яндекс.Маркете, например, Poco X3 Pro продают по более высокой цене. Стоит отметить, что если хочется получиться при покупке на AliExpress гарантию на ремонт в России, нужно доплатить около 677 рублей.
Напомним, у Poco X3 Pro установлены процессор Snapdragon 860, экран частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5160 мА/ч, есть поддержка NFC и AI камера.