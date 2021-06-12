Xiaomi Poco X3 Pro продают по минимальной цене

На Яндекс.Маркете, например, Poco X3 Pro продают по более высокой цене. Стоит отметить, что если хочется получиться при покупке на AliExpress гарантию на ремонт в России, нужно доплатить около 677 рублей.

Напомним, у Poco X3 Pro установлены процессор Snapdragon 860, экран частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5160 мА/ч, есть поддержка NFC и AI камера.