Xiaomi Poco X4 Pro против Redmi Note 12 Pro: у кого лучше камера?

Ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил по качеству фото и видео два смартфона от Xiaomi: Redmi Note 12 Pro и Poco X4 Pro. Есть ли между ними вообще разница с точки зрения камер?

Poco X5 Pro имеет основную камеру с разрешением в 108 МП, сверхширокоугольный объектив в 8 МП и макрообъектив в 2 МП. Фронтальная камера у устройства отличается разрешением в 16 МП.

Что касается Redmi Note 12 Pro, то на нём стоит основной объектив в 50 МП, сверхширик в 8 МП и макрокамера в 2 МП. Что касается селфи-камеры, то она такая же, как на Poco.

Отличаются друг от друга смартфоны и процессорами. На Redmi Note 12 Pro стоит Dimensity 1080, на Poco X4 Pro - Snapdragon 778G.

Сравнение камер эксперт начал с дневных фотографий. В целом цвета на эти фото чуть ярче и насыщеннее получаются на Poco, а на Redmi они более естественные. Также оттенки на Poco более тёплые по сравнению с Redmi. В остальном разницы между подобными снимками нет.