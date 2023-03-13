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18:19, 13 марта 2023
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Xiaomi Poco X4 Pro против Redmi Note 12 Pro: у кого лучше камера?

Сравнили смартфоны по качеству фото и видео

В одном из выпусков на YouTube-канале Techniqued эксперты протестировали по фото- и видеосъёмке Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Poco X4 Pro. Какой из них лучше выбрать, если для вас важна камера?

Xiaomi Poco X4 Pro против Redmi Note 12 Pro: у кого лучше камера?

Фото: Xiaomi

Ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил по качеству фото и видео два смартфона от Xiaomi: Redmi Note 12 Pro и Poco X4 Pro. Есть ли между ними вообще разница с точки зрения камер?

Poco X5 Pro имеет основную камеру с разрешением в 108 МП, сверхширокоугольный объектив в 8 МП и макрообъектив в 2 МП. Фронтальная камера у устройства отличается разрешением в 16 МП.

Что касается Redmi Note 12 Pro, то на нём стоит основной объектив в 50 МП, сверхширик в 8 МП и макрокамера в 2 МП. Что касается селфи-камеры, то она такая же, как на Poco.

Отличаются друг от друга смартфоны и процессорами. На Redmi Note 12 Pro стоит Dimensity 1080, на Poco X4 Pro - Snapdragon 778G.

Сравнение камер эксперт начал с дневных фотографий. В целом цвета на эти фото чуть ярче и насыщеннее получаются на Poco, а на Redmi они более естественные. Также оттенки на Poco более тёплые по сравнению с Redmi. В остальном разницы между подобными снимками нет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Techniqued

Что касается сверхширокоугольной камеры, то по резкости она лучше на Redmi Note 12 Pro. Кроме того, более холодные тона вновь на снимках с Redmi.

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Фото: Techniqued

Более естественные цвета на фотографиях, сделанные на макрокамеру, получаются на Redmi. Poco же делает цвета более насыщенными, чем они есть на самом деле.

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Фото: Techniqued

Портретные снимки в обоих случаях выглядят очень схожими. Отличаются они вновь в основном только цветопередачей. У Poco тона чуть более насыщенные, чем у Redmi.

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Фото: Techniqued

Вечерние и ночные фото получаются более яркими на Redmi Note 12 Pro. Кроме того, на этих снимках больше деталей и меньше шумов. Но если говорить вообще, то делают фотографии оба смартфона при слабом освещении - очень похожие по качеству. При этом на Redmi есть также датчик оптической стабилизации, благодаря чему при недостатке света снимки у него получаются лучше.

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Фото: Techniqued

Селфи-фото выходят более естественными на Poco. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.

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Фото: Techniqued

Видео оба смартфона могут снимать в 4К 30 к/с. Однако если на Poco электронная стабилизация изображения, то на Redmi - уже оптическая. В то же время работает она лучше на Poco X4 Pro, да и стабилизация на нём есть во всех форматах. Если говорить о сверхширокоугольной камере, то при съёмке на неё цвета будут лучше на Redmi Note 12 Pro.

Вывод

Явного победителя по качеству фотографий и видео среди Poco X4 Pro и Redmi Note 12 Pro нет. Но если оценивать смартфоны в целом, то Xiaomi Redmi Note 12 Pro будет иметь преимущество по общей производительности камеры.

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