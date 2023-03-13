Xiaomi Poco X4 Pro против Redmi Note 12 Pro: у кого лучше камера?Сравнили смартфоны по качеству фото и видео
В одном из выпусков на YouTube-канале Techniqued эксперты протестировали по фото- и видеосъёмке Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Poco X4 Pro. Какой из них лучше выбрать, если для вас важна камера?
Фото: Xiaomi
Ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил по качеству фото и видео два смартфона от Xiaomi: Redmi Note 12 Pro и Poco X4 Pro. Есть ли между ними вообще разница с точки зрения камер?
Poco X5 Pro имеет основную камеру с разрешением в 108 МП, сверхширокоугольный объектив в 8 МП и макрообъектив в 2 МП. Фронтальная камера у устройства отличается разрешением в 16 МП.
Что касается Redmi Note 12 Pro, то на нём стоит основной объектив в 50 МП, сверхширик в 8 МП и макрокамера в 2 МП. Что касается селфи-камеры, то она такая же, как на Poco.
Отличаются друг от друга смартфоны и процессорами. На Redmi Note 12 Pro стоит Dimensity 1080, на Poco X4 Pro - Snapdragon 778G.
Сравнение камер эксперт начал с дневных фотографий. В целом цвета на эти фото чуть ярче и насыщеннее получаются на Poco, а на Redmi они более естественные. Также оттенки на Poco более тёплые по сравнению с Redmi. В остальном разницы между подобными снимками нет.
Что касается сверхширокоугольной камеры, то по резкости она лучше на Redmi Note 12 Pro. Кроме того, более холодные тона вновь на снимках с Redmi.
Более естественные цвета на фотографиях, сделанные на макрокамеру, получаются на Redmi. Poco же делает цвета более насыщенными, чем они есть на самом деле.
Портретные снимки в обоих случаях выглядят очень схожими. Отличаются они вновь в основном только цветопередачей. У Poco тона чуть более насыщенные, чем у Redmi.
Вечерние и ночные фото получаются более яркими на Redmi Note 12 Pro. Кроме того, на этих снимках больше деталей и меньше шумов. Но если говорить вообще, то делают фотографии оба смартфона при слабом освещении - очень похожие по качеству. При этом на Redmi есть также датчик оптической стабилизации, благодаря чему при недостатке света снимки у него получаются лучше.
Селфи-фото выходят более естественными на Poco. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.
Видео оба смартфона могут снимать в 4К 30 к/с. Однако если на Poco электронная стабилизация изображения, то на Redmi - уже оптическая. В то же время работает она лучше на Poco X4 Pro, да и стабилизация на нём есть во всех форматах. Если говорить о сверхширокоугольной камере, то при съёмке на неё цвета будут лучше на Redmi Note 12 Pro.
Вывод
Явного победителя по качеству фотографий и видео среди Poco X4 Pro и Redmi Note 12 Pro нет. Но если оценивать смартфоны в целом, то Xiaomi Redmi Note 12 Pro будет иметь преимущество по общей производительности камеры.