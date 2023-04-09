Xiaomi Poco X5 — хороший смартфон, можете смело покупать

Xiaomi Poco X5 - интересная модель бюджетного класса. Смартфон оснащён всем самым необходимым, в том числе основной камерой в 108 МП, стереодинамиками, частотой обновления экрана в 120 Гц, мощным процессором Snapdragon 778G и пр.

В комплекте со смартфоном идёт зарядка на 67 Вт, кабель, силиконовый чехол. Объём аккумулятора у Poco X5 составляет 5000 мА*ч, и этого хватает точно на один день работы. Если только вы не любитель игр. За 15 минут смартфон заряжается на 40%, за полчаса - на 75%.

Среди недостатков Poco X5 ведущий выделил негромкое стерео, отсутствие влагозащиты.

Мерцания при этом на экране Xiaomi Poco X5 практически нет.

Из интересных особенностей Xiaomi Poco X5 выделяются возможность расширения памяти, измерения пульса, второе пространство на смартфоне (что-то вроде второго аккаунта).

Видео записывать вы на основную камеру (108 МП) сможете в 4К 30 к/с максимум. А ещё видеосъёмку можно вести даже с макрокамеры. На сверхширик видео пишется максимум в Full HD 30 к/с, на фронталку - в 1080p 60 к/с. Камеры показывают довольно хорошие результаты в фото и видео. С примерами снимков вы можете ознакомиться ниже.