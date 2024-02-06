Xiaomi Poco X6 оказался хорошим смартфоном с хрупким корпусом и слабой камерой

Xiaomi Poco X6 оказался хорошим смартфоном с хрупким корпусом и слабой камеройИ типичными для Xiaomi проблемами с датчиком приближения
Xiaomi Poco X6 5G в комплекте имеет чехол, зарядку на 67 Вт, а ещё у него прямо с завода на экране уже есть плёнка. Корпус смартфона сделан из пластика.
Дисплей у новинки очень красивый и отзывчивый. Диагональ экрана у него составляет 6,7 дюйма, матрица — AMOLED, разрешение — Full HD++, частота обновления — 120 Гц.
На Poco X6 стоит процессор Snapdragon 7S Gen 2 (8/12 ГБ ОЗУ). Набирает он в AnTuTu почти 600 тысяч баллов. В действительности это просто переименованный Snapdragon 6 Gen 1. В целом работает он довольно шустро. В игры типа PUBG вы сможете поиграть со средними настройками графики.
Аккумулятор у новинки имеет ёмкость 5000 мА*ч, а мощность поддерживаемой зарядки — 67 Вт. Полностью смартфон заряжается примерно за 45 минут. Хватает в целом телефона на день-полтора.
Селфи-камера у Poco X6 5G вполне неплохая. Она имеет разрешение 16 МП. В то же время основная камера на 64 МП довольно посредственная. Поэтому если для вас важно качество фото, то лучше присмотреться в этом ценовом сегменте к другим моделям.
Также очень много на Poco X6 «мусорных» предустановленных приложений, есть реклама. Присутствует и проблема с датчиком приближения: он не всегда срабатывает так, как надо.
Вывод
Xiaomi Poco X6 — очень спорный смартфон. К тому же он очень хрупкий и его легко погнуть. Ну и ещё он является «младшим братом» Poco F5, который производительнее, у которого лучше камера и звук.