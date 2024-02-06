Xiaomi Poco X6 оказался хорошим смартфоном с хрупким корпусом и слабой камерой

Xiaomi Poco X6 5G в комплекте имеет чехол, зарядку на 67 Вт, а ещё у него прямо с завода на экране уже есть плёнка. Корпус смартфона сделан из пластика.

Дисплей у новинки очень красивый и отзывчивый. Диагональ экрана у него составляет 6,7 дюйма, матрица — AMOLED, разрешение — Full HD++, частота обновления — 120 Гц.

На Poco X6 стоит процессор Snapdragon 7S Gen 2 (8/12 ГБ ОЗУ). Набирает он в AnTuTu почти 600 тысяч баллов. В действительности это просто переименованный Snapdragon 6 Gen 1. В целом работает он довольно шустро. В игры типа PUBG вы сможете поиграть со средними настройками графики.