Xiaomi поделилась тизером новейшего складного смартфона Mix Flip 2

Смартфон должен получить 6,85-дюймовый гибкий экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, а также батарею на 5100 мАч с быстрой зарядкой: 67 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной технологии.

Камеры будут включать основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также широкоугольный сенсор на 50 Мп вместо телеобъектива. Устройство также, по слухам, будет иметь защиту от воды по стандарту IPX8.

Xiaomi пока не раскрывает детали.