Xiaomi поделилась тизером новейшего складного смартфона Mix Flip 2

Опубликовано 19 июня 2025, 01:011 мин.
Xiaomi поделилась тизером новейшего складного смартфона Mix Flip 2Уже в июне
Xiaomi начала дразнить публику складным смартфоном Mix Flip 2. На сайте компании появилась картинка с коробкой устройства и надписью: «Увидимся в этом месяце», что подтверждает — новинку представят в июне в Китае. Ожидается, что глобальный релиз состоится позже. Пока Xiaomi не раскрыла характеристики телефона, но слухи указывают на мощный процессор Snapdragon 8 Elite.
© Xiaomi
Смартфон должен получить 6,85-дюймовый гибкий экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, а также батарею на 5100 мАч с быстрой зарядкой: 67 Вт по проводу и 50 Вт по беспроводной технологии.
Камеры будут включать основной модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, а также широкоугольный сенсор на 50 Мп вместо телеобъектива. Устройство также, по слухам, будет иметь защиту от воды по стандарту IPX8.
Xiaomi пока не раскрывает детали.