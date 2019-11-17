Xiaomi поднимет для россиян цену на смартфон с NFC

Redmi Note 8T имеет 6,3-дюймовый экран разрешением 2340 х 1080 пикселей. Основная камера у него получила четыре датчика на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальная — один на 13 Мп. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 665 и оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. Такие же характеристики имеет Redmi Note 8.

Официальную рекомендованную цену новинки в России компания пока не объявила. Но некоторые магазины уже начали предлагать Redmi Note 8T с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти за 15 990 рублей и с 4 ГБ + 64 ГБ — за 16 990 рублей. Redmi Note 8 в таких же комплектациях предлагают по цене на тысячу-три дешевле.