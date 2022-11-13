Xiaomi подтвердила глобальный запуск своего самого продвинутого флагманского смартфона

Xiaomi 13 Pro должен стать самым дешёвым флагманским телефоном с 1-дюймовым сенсором Sony IMX 989, чипом Snapdragon 8 Gen 2 и сверхбыстрой зарядкой мощностью 120 Вт. Этот аппарат в целом станет одним из первых на самом свежем процессоре. Ожидается, что он составит конкуренцию самым дорогим смартфонам от Apple, Samsung, Google.

Источник также пишет, что Xiaomi 13 Ultra ожидается во втором квартале 2023 года. Он должен бросить вызов своим конкурентам за счёт продвинутой системы камер.