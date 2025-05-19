Ранее стало известно, что Civi 5 Pro получит основную камеру, созданную в сотрудничестве с Leica — на задней панели будет три модуля по 50 мегапикселей каждый.

Дата презентации пока не объявлена, но в ближайшее время Xiaomi обещает раскрыть больше подробностей.