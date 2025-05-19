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Опубликовано 19 мая 2025, 21:45
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Xiaomi подтвердила характеристики Civi 5 Pro — Snapdragon 8s Gen 4 и 6 000 мАч

Релиз скоро
Xiaomi подтвердила ключевые характеристики нового смартфона Civi 5 Pro, который скоро будет представлен в Китае.
Xiaomi подтвердила характеристики Civi 5 Pro — Snapdragon 8s Gen 4 и 6 000 мАч

© Xiaomi

Устройство получит современный процессор Snapdragon 8s Gen 4, как и предполагалось ранее. Также компания сообщила, что смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 6 000 мАч и 6,55-дюймовым экраном. Толщина корпуса составит всего 7,45 мм.

© Xiaomi

Ранее стало известно, что Civi 5 Pro получит основную камеру, созданную в сотрудничестве с Leica — на задней панели будет три модуля по 50 мегапикселей каждый.

Дата презентации пока не объявлена, но в ближайшее время Xiaomi обещает раскрыть больше подробностей.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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