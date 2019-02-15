Xiaomi показала флагманский смартфон Mi 9 на видео

Компания Xiaomi пока не представила официально свой флагманский Mi 9, но уже объявила дату анонса и показала смартфон на рендерах. Теперь исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) через свой официальный аккаунт в Weibo показал устройство на видео.

Смартфон демонстрируется в синем с переливами корпусе. Хорошо видна тройная основная камера смартфона с вертикальной организацией и светодиодной вспышкой под ней. Сканер отпечатков пальце отсутствует, он будет интегрирован с дисплеем.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 9 базируется на самом мощном сейчас процессоре Qualcomm — Snapdragon 855. Для версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Тройная камера сочетает датчики на 48 и 12 Мп с модулем ToF для трёхмерного сканирования и функций дополненной реальности.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой можностью 27 Вт. Ожидается цена около 436 долларов

Официальный анонс Xiaomi Mi 9 состоится 20 февраля 2019 года, в тот же день, что и презентация Samsung Galaxy S10.