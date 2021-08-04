Xiaomi показала первое фото, посвящённое новейшему флагману с камерой-невидимкой Mi Mix 4

И вот, китайский IT-гигант наконец-то начал делиться первыми подробностями о грядущем устройстве. Сначала косвенно, заявив, что MIUI 13 не покажут в рамках предстоящей презентации 10 августа.

Теперь же Xiaomi опубликовала вполне себе полноценный тизер-постер с огромной надписью «MIX 4» и датой — 10 августа. Таким образом производитель вполне официально подтвердил, что на следующем мероприятии нас всё же ждёт анонс столь ожидаемого устройства.