Xiaomi показала первое фото, посвящённое новейшему флагману с камерой-невидимкой Mi Mix 4

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Xiaomi показала первое фото, посвящённое новейшему флагману с камерой-невидимкой Mi Mix 4Вот и запустилась рекламная машина долгожданной новинки
Градус ожидания, связанный с новейшим флагманом Xiaomi — Mi Mix 4 — находится на каком-то запредельном уровне. И это можно понять. Судя по последним данным, первый смартфон компании с камерой-невидимкой обещает получиться и вправду интересным.
И вот, китайский IT-гигант наконец-то начал делиться первыми подробностями о грядущем устройстве. Сначала косвенно, заявив, что MIUI 13 не покажут в рамках предстоящей презентации 10 августа.
Теперь же Xiaomi опубликовала вполне себе полноценный тизер-постер с огромной надписью «MIX 4» и датой — 10 августа. Таким образом производитель вполне официально подтвердил, что на следующем мероприятии нас всё же ждёт анонс столь ожидаемого устройства.
Напомним, что по последним данным, Xiaomi Mi Mix 4 будет основан на базе чипа Snapdragon 888+. При этом «утекшие» с производства фотографии показали, что фронтальная подэкранная камера будет размещаться ровно по центру аппарата.