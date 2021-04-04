Xiaomi показала преимущество своего флагмана Mi 11 над конкурентами в играх

На Xiaomi Mi 11 Pro запустили игру Genshin Impact. Её же включили и на другом игровом смартфоне. Что это была за модель, не сообщили, но в её основе тоже лежит процессор Snapdragon 888. Устройства находились в помещении с комнатной температурой 20 градусов по Цельсию.

Смартфоны работали с запущенной игрой в течение получаса при кадровой частоте 60. Показано, что конкурент Xiaomi Mi 11 Pro в итоге оказался более горячим. Он разогрелся до 51,4 градуса по Цельсию, а флагман Xiaomi — до 49,3 градуса на фронтальной панели. На задней температуры составили 52,7 и 48,9 градуса соответственно.