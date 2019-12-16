Xiaomi показала россиянам революционный Mi Mix Alpha

Информация об этом появилась в группе официальных Mi магазинов и интернет-магазина mi-shop.com во «ВКонтакте». Авторы поста напомнили, что соотношение экрана к корпусу равно 180,6%. Также они отметили, что смартфон сделан из титанового сплава, керамики и сапфира и оснащён камерой с датчиком на 108 Мп.

Посмотреть необычный аппарат можно с сегодняшнего дня, 16 декабря, в демонстрационной зоне официального Mi магазина в ТРЦ «Авиапарк».

Напомним, недавно инсайдеры сообщили, что Mi Mix Alpha полностью готов к серийному производству.