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Xiaomi показала россиянам революционный Mi Mix Alpha
Пока только в демонстрационной зоне
Xiaomi привезла в Россию концептуальный смартфон Mi Mix Alpha. Наиболее интересная его особенность — экран, опоясывающий корпус. Посмотреть на необычное устройство можно в официальном Mi магазине в Москве.
Информация об этом появилась в группе официальных Mi магазинов и интернет-магазина mi-shop.com во «ВКонтакте». Авторы поста напомнили, что соотношение экрана к корпусу равно 180,6%. Также они отметили, что смартфон сделан из титанового сплава, керамики и сапфира и оснащён камерой с датчиком на 108 Мп.
Посмотреть необычный аппарат можно с сегодняшнего дня, 16 декабря, в демонстрационной зоне официального Mi магазина в ТРЦ «Авиапарк».
Напомним, недавно инсайдеры сообщили, что Mi Mix Alpha полностью готов к серийному производству.