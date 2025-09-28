Xiaomi, похоже, вместо складного Mix Fold 5 представит Xiaomi 17 Fold

В базе IMEI обнаружено новое устройство Xiaomi с номером модели 26023PN08C и кодовым названием pecan. Обычно складные Mix Fold имели в кодах буквосочетание PX (например, Mix Fold 4 — 24072PX77C). Здесь же используется PN, что характерно для основной серии смартфонов Xiaomi, например, Xiaomi 17.

Это и дало основания предположить, что компания может пропустить названия Mix Fold 5 и 6, выпустив модель под брендом Xiaomi 17 Fold.

По слухам, новинку представят уже в феврале 2026 года — возможно, вместе с Xiaomi 17 Ultra.

Что касается характеристик камеры, Xiaomi 17 Fold может получить основной датчик на 200 Мп (Samsung S5KHP5), сверхширокий модуль на 50 Мп (OV50M), ещё один 50-мегапиксельный сенсор (OV50M) и фронтальную камеру на 16 Мп (OV16F).