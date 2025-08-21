Xiaomi похвасталась фото, снятыми на грядущий Redmi Note 15 Pro+Новый Snapdragon и улучшенные камеры с 2,5-кратным зумом
Главная камера смартфона — это 50-мегапиксельный сенсор OmniVision Light Fusion 800 с оптической стабилизацией. Для сравнения: у прошлогоднего Note 14 Pro+ была камера на 200 Мп. В дополнение предусмотрены сверхширокоугольный объектив и телефото-камера с 2,5-кратным увеличением.
Что касается других характеристик, смартфон оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 90 Вт и обратную зарядку 18 Вт. Максимальный объем оперативной памяти составит 16 ГБ, а встроенной памяти — до 512 ГБ.
Redmi Note 15 Pro+ будет работать на HyperOS 2.0 с Android 15 и предложит стереодинамики, защищенный по стандартам IP68/69 корпус и в старших версиях — поддержку спутниковой связи.