Xiaomi пообещала 5 и больше лет обновлений ОС для ряда смартфонов и планшетов

Опубликовано 03 января 2026, 08:011 мин.
Xiaomi пообещала 5 и больше лет обновлений ОС для ряда смартфонов и планшетовHyperOS
Xiaomi расширила программу поддержки своих устройств. Теперь многие смартфоны и планшеты будут получать обновления операционной системы HyperOS и исправления безопасности гораздо дольше, пишут СМИ.
© Xiaomi
Согласно новому плану, некоторые модели будут поддерживаться до 5 лет и более.
Ключевые устройства с увеличенной поддержкой:
-
Планшеты Redmi Pad 2 (4G и Wi-Fi) — лидеры списка с почти 7 годами обновлений, до 2032 года.
-
Новые модели линейки Redmi 15 и 15C — около 5,5−6 лет поддержки.
-
Флагманы Xiaomi 15T/Pro и Xiaomi 15 Ultra — более 5 лет обновлений.
-
Устройства POCO, включая F7/F8 и C85 — также около 5−6 лет поддержки.
Сроки для других популярных устройств, таких как Xiaomi 13T/Pro, Redmi Note 13 или POCO M7 Pro 5G, составляют от 2 до 3 лет.
Ранее флагманские модели получали до 4 лет обновлений ОС, а более доступные — 2−3 года.