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Сегодня в 15:32

Xiaomi пообещала, что 120-Вт зарядка не убьёт аккумулятор смартфона

Компания всё тщательно проверила
Грядущий смартфон Xiaomi 11T Pro получит поддержку 120-Вт быстрой зарядки. Многие переживают, что такие мощности могут оказаться пагубными для аккумулятора. Представитель компании сегодня прокомментировал это.
Xiaomi пообещала, что 120-Вт зарядка не убьёт аккумулятор смартфона

Собеседник пояснил, как работает технология. Дело в том, что смартфон Xiaomi получит батарею, состоящую из двух частей. То есть заряжаться будут одновременно два компонента. Кроме того, работают системы мониторинга, которые поддерживают оптимальную скорость зарядки.

Что касается долговечности аккумулятора, представитель Xiaomi утверждает, что можно ожидать такие же показатели, как у других телефонов. «Это то, что мы действительно тщательно проверили», — отметил менеджер. После 800 циклов зарядки батарея потеряет около 20% ёмкости, а это стандартная величина. Для большинства людей 800 циклов зарядки растянутся примерно на два года.

Также представитель Xiaomi уверил, что технология является безопасной.

Напомним, новый Xiaomi 11T Pro представят 15 сентября.