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12:34, 29 ноября 2022
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Xiaomi пообещала, что её новый флагман превзойдёт iPhone 14 Pro Max по сроку службы батареи

А у айфона всё неплохо

Уже 1 декабря Xiaomi представит новую серию флагманских смартфонов Xiaomi 13. Сегодня генеральный директор компании Лэй Цзюнь поделился некоторой информацией о новинках.

Xiaomi пообещала, что её новый флагман превзойдёт iPhone 14 Pro Max по сроку службы батареи

Фото: OnLeaks/Comraredial

Цзюнь отметил, что вообще не волнуется по поводу автономности смартфона и поделился следующим изображением:

Xiaomi пообещала, что её новый флагман превзойдёт iPhone 14 Pro Max по сроку службы батареи

Gizmochina/Xiaomi

Это показатель теста автономности батареи Xiaomi 13 при обычном использовании за один день. Мы видим, что новая базовая модель флагманской серии набирает 1,37 балла, что выше, чем у Apple iPhone 14 Pro Max.

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