Xiaomi пообещала, что её новый флагман превзойдёт iPhone 14 Pro Max по сроку службы батареи

12:34, 29 ноября 2022
1 мин.
Xiaomi пообещала, что её новый флагман превзойдёт iPhone 14 Pro Max по сроку службы батареиА у айфона всё неплохо
Уже 1 декабря Xiaomi представит новую серию флагманских смартфонов Xiaomi 13. Сегодня генеральный директор компании Лэй Цзюнь поделился некоторой информацией о новинках.
Фото: OnLeaks/Comraredial
Цзюнь отметил, что вообще не волнуется по поводу автономности смартфона и поделился следующим изображением:
Gizmochina/Xiaomi
Это показатель теста автономности батареи Xiaomi 13 при обычном использовании за один день. Мы видим, что новая базовая модель флагманской серии набирает 1,37 балла, что выше, чем у Apple iPhone 14 Pro Max.