Xiaomi пообещала дешёвый смартфон с мощным процессором и большим аккумулятором

Вейбинг сообщил, что в качестве аппаратной основы игрового смартфона Redmi выступит процессор MediaTek Dimensity 1200. Ёмкостью аккумулятора новинки составит более 4500 мАч. Также устройство будет поддерживать сверхбыструю зарядку.

Больше подробностей о смартфоне нет. Зато есть информация о платформе MediaTek Dimensity 1200. Известно, что она получила основное ядро Cortex-A78, работающее на частоте 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A78 на частоте 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 на частоте 2,0 Гц. Чипсет имеет встроенный графический ускоритель Mali-G77.