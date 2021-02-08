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Сегодня в 14:14
Xiaomi пообещала дешёвый смартфон с мощным процессором и большим аккумулятором
Это будет игровой аппарат
Глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) рассказал кое-что о будущих игровых смартфонах бренда. По его словам, они будут дешёвыми, получат мощный процессор и большой аккумулятор.
Вейбинг сообщил, что в качестве аппаратной основы игрового смартфона Redmi выступит процессор MediaTek Dimensity 1200. Ёмкостью аккумулятора новинки составит более 4500 мАч. Также устройство будет поддерживать сверхбыструю зарядку.
Больше подробностей о смартфоне нет. Зато есть информация о платформе MediaTek Dimensity 1200. Известно, что она получила основное ядро Cortex-A78, работающее на частоте 3,0 ГГц, три ядра Cortex-A78 на частоте 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 на частоте 2,0 Гц. Чипсет имеет встроенный графический ускоритель Mali-G77.