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Сегодня в 16:51
Xiaomi пообещала представить 30 марта новый смартфон Mi Mix
И другие устройства
Сегодня состоялась презентация Xiaomi, на которой компания представила три смартфона — Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra — и фитнес-браслет Mi Band 6. В конце мероприятия выяснилось, что это лишь первая его часть. Вторая состоится завтра, и на ней представят новый Mi Mix.
Помимо нового смартфона Mi Mix завтра, 30 марта, покажут чипсет Surging, ноутбук Xiaomi Notebook Pro, а также другие устройства.
Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) пояснил, что мероприятие решили разделить на две части, чтобы не делать презентацию слишком долгой и утомительной. 5 часов рассказа о весенних новинках ни журналисты, ни фанаты Xiaomi могли бы не выдержать.