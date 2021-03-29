Xiaomi пообещала представить 30 марта новый смартфон Mi Mix

Помимо нового смартфона Mi Mix завтра, 30 марта, покажут чипсет Surging, ноутбук Xiaomi Notebook Pro, а также другие устройства.

Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) пояснил, что мероприятие решили разделить на две части, чтобы не делать презентацию слишком долгой и утомительной. 5 часов рассказа о весенних новинках ни журналисты, ни фанаты Xiaomi могли бы не выдержать.