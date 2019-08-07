Xiaomi пообещала смартфон с камерой на 108 Мп

Планами со слушателями поделился президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin). По его словам, над 100-мегапиксельным датчиком уже ведутся работы. Снимки, сделанные с его помощью, будут иметь разрешение 12 032 х 9 024 пикселей. А это уже не шутки.

Если верить Лин Бину, презентации камеры ждать придётся недолго. Журналисты предположили, что она может появиться уже в следующем флагмане, например, в Mi Mix 4. Его выход, кстати, ожидается в третьем квартале 2019 года, то есть до начала октября.

Напомним, недавно глава Zeiss заявил, что камеры свыше 40 Мп для смартфонов являются излишеством.