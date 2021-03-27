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Сегодня в 15:37
Xiaomi пообещала выпустить самый тонкий и лёгкий смартфон
Это будет Mi 11 Lite
Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) заявил, что 29 марта компания представит самый тонкий и лёгкий смартфон среди моделей серии Xiaomi Mi.
По словам Цзюня, новый смартфон будет предназначен для молодёжи. Скорее всего, глава Xiaomi говорит о модели Mi 11 Lite. Её презентация ожидается уже через несколько дней вместе с флагманскими смартфонами Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.
Источники пишут, что Mi 11 Lite уже появился в интернет-магазинах. Известно, что 4G-версия смартфона получит процессор Snapdragon 732G, а 5G-версия — Snapdragon 765G. Кроме того, у модели будет 6,55-дюймовый экран, тройная камера, аккумулятор ёмкостью 4250 мАч. Цены на новинку будут начинаться с 279 евро.