Xiaomi пообещала выпустить самый тонкий и лёгкий смартфон

По словам Цзюня, новый смартфон будет предназначен для молодёжи. Скорее всего, глава Xiaomi говорит о модели Mi 11 Lite. Её презентация ожидается уже через несколько дней вместе с флагманскими смартфонами Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra.

Источники пишут, что Mi 11 Lite уже появился в интернет-магазинах. Известно, что 4G-версия смартфона получит процессор Snapdragon 732G, а 5G-версия — Snapdragon 765G. Кроме того, у модели будет 6,55-дюймовый экран, тройная камера, аккумулятор ёмкостью 4250 мАч. Цены на новинку будут начинаться с 279 евро.