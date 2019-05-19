Xiaomi поставила в бюджетный флагман Redmi K20 ту же камеру, что и в дорогой Mi 9

Вчера другой тизер «убийцы флагманов» Redmi K20 показал выдвижной модуль для фронталки, а сегодня компания рассекретила характеристики основной камеры устройства. Это топовый датчик Sony IMX586 с разрешением матрицы 48 Мп. Он же установлен в Xiaomi Mi 9, Asus ZenFone 6, OnePlus 7 Pro и Meizu 16s.

Это становится ясно из надписи на плакате, которая переводится как «Redmi. Открой глаза. 48-мегапиксельная ультрачёткая камера Sony. Redmi K20». В целом, основная камера смартфона будет тройной.

Напомним, Redmi K20 позиционируется как флагман по доступной цене. Xiaomi Mi 9 на 128 ГБ стоит почти 38 тысяч рублей.