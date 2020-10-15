Xiaomi построит завод с роботами для производства 10 млн смартфонов в год

Как пишут СМИ, Xiaomi, в целом, намерена инвестировать в высокотехнологичный рынок и улучшать свои компетенции в «умном» производстве. Глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что цель была установлена после того, как первый «умный» завод Xiaomi в Пекине завершил полугодовой цикл производства. Это предприятие с роботами способно создавать более миллиона премиальных смартфонов каждый год.

Пока неясно, где именно будет располагаться новый завод. В Xiaomi также отметили, что китайская компания будет продолжать расширять своё присутствие на зарубежных рынках. Например, в Европе Xiaomi намерена стать лидером в ближайшие три-пять лет.